Sunray Montalto di Castro Photovoltaic

Fiche récapitulative
A 52 MW solar PV plant in the municipality of Montalto di Castro, province of Viterbo, Lazio region, Italy. The project forms part of a larger development undertaken by the promoter in the municipality of Montalto di Castro which comprises 2 other solar PV developments with respective capacities of 24MW and 9MW.
The project contributes to national and European targets for renewable energy generation and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives.
The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC), leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA in line with the Directive. The applicable legislation specifies that an EIA is required for every PV plant over 20 kWp. An EIA has been carried out and an environmental permit has been issued. Based on the EIA and the environmental permit, no significant impacts are expected and appropriate environmental measures are included to minimise or compensate for identified impacts during construction and operation, including visual and landscaping measures. In line with the Bank's guidelines, details of the environmental impact assessment, including adequacy of proposed mitigation, compensation and environmental monitoring will be analysed during appraisal, as well as the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations.
Based on current information, neither the promoter nor the project company are subject to EU Procurement Directives. The promoter and the project company are not public undertakings nor do they operate on the basis of special or exclusive rights in the sense of EC directive 2004/17. In line with its principles and its statute, the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.