Poznan Municipal Infrastructure III

Poland, as a member State, has to comply with the relevant EU Directives concerning the environment. The Bank will require compliance with the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, for every single scheme included in the project. This aspect will be further checked during appraisal, together with the question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with Directive 2001/42/EC. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (approval expected during 2010) will be further examined during appraisal.

Compliance with the EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC will be required by the bank.