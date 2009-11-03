Vivienda Catalunya II

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Fiche récapitulative
Construction and rehabilitation of social housing for rent throughout the Catalonian region.
The project responds to the objectives expressed in the Regional Housing Agreement 2007-2016 as well as to the goals of the Spanish Housing and Rehabilitation Plan (PEVR) for 2009-2012, contributing to improving the supply of affordable and decent housing in the region and to the creation of temporary employment in this sector, thus meeting the objectives of the Spanish and European Economic Recovery Plan.
Depending on the size and location, sub-projects may fall under Annex II of the EIA Directive 85/337 and subsequent revisions; the need for an EIA as defined under the Directive will be examined during appraisal.
EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have to be applied in this project; the social housing promoters will be asked to ensure that tenders are organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.