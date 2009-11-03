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VIVIENDA CATALUNYA II

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 125 000 000 €
Aménagement urbain : 125 000 000 €
Date(s) de signature
14/06/2011 : 20 000 000 €
14/06/2011 : 40 000 000 €
14/06/2011 : 65 000 000 €
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Communiqués associés
Espagne : la BEI appuie le logement social en Catalogne avec un prêt de 125 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
3 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 14/06/2011
20090492
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Vivienda Catalunya II
Generalitat de Catalunya
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million (to be confirmed).
Around EUR 200 million (to be confirmed).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and rehabilitation of social housing for rent throughout the Catalonian region.

The project responds to the objectives expressed in the Regional Housing Agreement 2007-2016 as well as to the goals of the Spanish Housing and Rehabilitation Plan (PEVR) for 2009-2012, contributing to improving the supply of affordable and decent housing in the region and to the creation of temporary employment in this sector, thus meeting the objectives of the Spanish and European Economic Recovery Plan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Depending on the size and location, sub-projects may fall under Annex II of the EIA Directive 85/337 and subsequent revisions; the need for an EIA as defined under the Directive will be examined during appraisal.

EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have to be applied in this project; the social housing promoters will be asked to ensure that tenders are organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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