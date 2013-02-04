The Lake Turkana Wind Power Project involves the construction and operation of a 310 MW wind power plant. The wind farm design includes 365 turbines and ancillary infrastructure including a 33/200 kV substation. The project also includes approximately 200km rehabilitation of the existing road from Laisamis to the wind farm site. The project is located near Loiyangalani in Marsabit District, approximately 12 km east of Lake Turkana in northern Kenya in a sparsely populated desert area. In order to connect the wind farm to the grid, a 428 km long transmission line will be constructed to connect to the existing transmission infrastructure near Suswa. It is designed to allow for future development of geothermal resources and future onshore wind projects along its path. This project is being separately developed by the Kenyan transmission company KETRACO . The project will sell all its electrical output to the Kenya Power and Light Company Ltd. under a 20-year Power Purchase Agreement (PPA).