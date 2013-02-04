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LAKE TURKANA WIND POWER

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kenya : 225 000 000 €
Énergie : 225 000 000 €
Date(s) de signature
21/03/2014 : 25 000 000 €
21/03/2014 : 50 000 000 €
21/03/2014 : 50 000 000 €
21/03/2014 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 février 2013
Statut
Référence
Signé | 21/03/2014
20090484
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LAKE TURKANA WIND POWER
A group of private sector investors
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 225 million
EUR 613 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of a 300 MW wind power plant near Lake Turkana, Kenya

The Lake Turkana Wind Power Project involves the construction and operation of a 310 MW wind power plant. The wind farm design includes 365 turbines and ancillary infrastructure including a 33/200 kV substation. The project also includes approximately 200km rehabilitation of the existing road from Laisamis to the wind farm site. The project is located near Loiyangalani in Marsabit District, approximately 12 km east of Lake Turkana in northern Kenya in a sparsely populated desert area. In order to connect the wind farm to the grid, a 428 km long transmission line will be constructed to connect to the existing transmission infrastructure near Suswa. It is designed to allow for future development of geothermal resources and future onshore wind projects along its path. This project is being separately developed by the Kenyan transmission company KETRACO . The project will sell all its electrical output to the Kenya Power and Light Company Ltd. under a 20-year Power Purchase Agreement (PPA).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the wind farm would be classified by virtue of its technical characteristics as an Annex II project according to the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, as amended. Thus, the requirement to carry out an EIA would be up to the discretion of the competent authorities. The high voltage transmission lines would be classified as Annex I, which would require a mandatory EIA. For both the wind farm and the transmission line, an ESIA has been performed and will be further analysed by the Bank. The project's environmental and social assessment procedures, including public consultation and stakeholder participation, shall comply with the Bank's environmental and social principles and standards.

The project is considered a private sector operation not benefiting from special or exclusive rights. The procurement procedures are considered compliant with the EIB Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAKE TURKANA WIND POWER
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47909450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - Laisamis- South Horr (D371) & South Horr-Loiyangalani (C77) road
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - Strengthening Laisamis-S Horr (D371) & S Horr-Loiyangalani C77
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220178
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
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Résumé non technique - LAKE TURKANA WIND POWER - Ornithological And Bat Surveys - Final Survey Report
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - ESIA Summary
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222536
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
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Résumé non technique - LAKE TURKANA WIND POWER - IFC Performance Standards on Social & Enviro. Sustainability
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - Resettlement Action Plan
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63768041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - Village Resettlement Action Plan
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63768355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - Link to website for Public Consultation and Engagement Strategy
Date de publication
8 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63773396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - EIA Study Report
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63775991
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAKE TURKANA WIND POWER - Link to website for Project Grievance Management
Date de publication
8 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63776856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LAKE TURKANA WIND POWER
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135396989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20090484
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Lake Turkana wind farm project has been the single largest private investment in Kenya ever, reinforcing the country’s status as a safe and reliable investment destination. The project involved the construction and operation of a 310 MW wind power plant, 365 turbines, a 33 kV electricity grid system, and a 33/200 kV substation, as well as civil works, such as the construction of concrete foundation pads, permanent housing for the workers and related utility services. The project also included rehabilitation of approximately 200km of existing road to the wind farm site.
Lake Turkana Wind Power
©EIB
Lake Turkana wind farm project has been the single largest private investment in Kenya ever, reinforcing the country’s status as a safe and reliable investment destination. The project involved the construction and operation of a 310 MW wind power plant, 365 turbines, a 33 kV electricity grid system, and a 33/200 kV substation, as well as civil works, such as the construction of concrete foundation pads, permanent housing for the workers and related utility services. The project also included rehabilitation of approximately 200km of existing road to the wind farm site.
Lake Turkana Wind Power
©EIB
Visit of Vice President Pim Van Ballekom to Lake Turkana wind power plant
Lake Turkana Wind Power
©EIB
Visit of Vice President Pim Van Ballekom to Lake Turkana wind power plant
Lake Turkana Wind Power
©EIB

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