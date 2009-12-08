Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

INTAJ CAPITAL II

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Secteur(s)
Services : 10 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2009 : 10 000 000 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
8 décembre 2009
Statut
Référence
Signé | 18/12/2009
20090482
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Swicorp Intaj Capital II
Swicorp
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to the lower of the USD equivalent of EUR 10 million and 20% of the total commitments at any closing.
The Fund will target a minimum capital of USD 100 million at first closing. The promoter’s target amount at final closing is USD 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of the Bank’s acquisition of an equity participation using EU budgetary resources (risk capital managed by the Bank under Regulation 1638/2006 of 24 October 2006) in a newly-created closed-ended multi-sector investment fund.

The Fund will seek to take majority and/or controlling stakes in profitable mid-sized companies operating in sectors driven directly or indirectly by growth in consumer demand which have a significant growth potential and a dynamic management team with solid capabilities in its industry.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

N/A (intermediated private sector investment).

N/A (private sector investment).

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes