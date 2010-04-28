Chiesi Farmaceutici R&D II

Fiche récapitulative
Chiesi Farmaceutici SpA
The project consists of Chiesi’s research and development activities in Italy and partly (8%) in the UK, oriented towards (i) respiratory diseases, (ii) specific technology platform (nebulised and pulverised dosage forms) and (iii) infant respiratory distress syndrome (IRDS) or neonatal respiratory distress syndrome (NRDS).
Improving the health of European citizens and increasing the competitiveness and boosting the innovative capacity of European health-related industries and businesses, while addressing global health issues including emerging epidemics, is one of the key objectives of the FP-7 on research. This research focuses, inter alia, on respiratory diseases including those induced by allergies, as they have a high impact on the quality of life.
R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An Environmental Impact Assessment (EIA), therefore, is not required by EU Directive 97/11 amended by Directive 2003/35.
The promoter is a private company, not operating in the Utilities sector and therefore not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.