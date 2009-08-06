Northern Poland Energy Distribution

Fiche récapitulative
The project comprises a large number schemes for extending and modernising the promoter’s electricity networks covering the investment period 2009-2011.
The project includes the construction and refurbishment of 1,300 km of MV lines, 3,100 km of LV lines and around 2,600 MV/LV substations as well as few HV lines for the connection of renewable energy sources, mainly wind farms.
All the projects schemes will fall under Annex II of the EIA directive, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA will be required in line with screening criteria specified in the directive. The criteria applied by the national competent authorities in Poland will be investigated during the appraisal. In line with the Bank guidelines the evaluation will assess the promoter’s capacity to address environmental and biodiversity issues in an appropriate way.
The promoter follows public procurement procedures in compliance with the Directive 2004/17/EC and with the Polish Public Procurement Act. The promoter’s approach for the procurement of works, goods and services will be further evaluated during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.