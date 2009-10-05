Autostrade del Nord-Ovest

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Fiche récapitulative
The project aims at implementing safety and environmental upgrading investments, including safety barriers and safety measures for tunnels, as well as noise barriers on several sections of five motorways (Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, Autostrade Valdostane, Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta, Autostrada dei Fiori, Autostrada Ligure Toscana) located in north-western Italy and totalling 656 km. All motorways, except for some 35 km section, are part of the TEN-T network.
The project aims at improving road safety and at protecting communities against traffic noise in a large part of the motorway network in north-western Italy. It is therefore eligible for financing under Art. 267, point c) of the EC Treaty and for supporting road safety and sustainable transport solutions in line with European policy objectives.
Compliance of the project (or sections of it) with EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and compliance with EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC will be verified during appraisal. The upgrading investments are not part of a plan or programme as defined in the SEA Directive 2001/42/EC and consequently the SEA Directive is not applicable.
The project's compliance with applicable EU legislation will be checked, with respect in particular to the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.