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ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
64 644 584,08 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 64 644 584,08 €
Aménagement urbain : 64 644 584,08 €
Date(s) de signature
23/04/2010 : 64 644 584,08 €
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04/10/2017 - Résumé non technique - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko zadania inwestycyyjnego “Budowa centrum rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze”
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04/10/2017 - Résumé non technique - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko - inwestycji polegającej na “przebudowie Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32”
Communiqués associés
Pologne: 250 millions de PLN pour l'amélioration des infrastructures municipales de Zielona Góra

Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 23/04/2010
20090387
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Zielona Gora Municipal Infrastructure
The City of Zielona Gora
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to PLN 200 million (approximately EUR 47.3 million)
The estimated cost of the project is PLN 611 million (approximately EUR 144.5 million).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project considers a part financing of small and medium investment schemes in the City of Zielona Gora, relating mainly to the road infrastructure, cultural and recreational facilities.

The project is a multi-scheme multi-sector framework loan to finance the strategic investments of Zielona Gora, as included in the three-year rolling annex to the municipal budget. Schemes are expected to be in the fields of transport and local roads modernisation, enhancement of energy efficiency (street lighting and public buildings), education facilities, cultural and historical heritage, recreational infrastructure and public buildings rehabilitation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will be required to implement this Framework Loan in compliance with EU environmental legislation. The Bank will request to be informed of the actions/decisions taken by the Promoter and the Competent Authorities on the necessity of undertaking an EIA and on the impact on biodiversity of the schemes to be financed. All the relevant projects’ key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives on procurement (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into the national legislation. The Promoter will be required to organize the tenders in compliance with EU requirements. Application of EU procedures for the tender of contracts will be reviewed by the Bank’s services during appraisal, allocation and monitoring.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko zadania inwestycyyjnego “Budowa centrum rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze”
Date de publication
4 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78988274
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090387
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko - inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Jędrzychowskiej w Zielonej Górze wraz z uzbrojeniem terenu
Date de publication
4 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78982985
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090387
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko - inwestycji polegającej na “przebudowie Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32”
Date de publication
4 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78967947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090387
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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