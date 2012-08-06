BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION

Fiche récapitulative
Financing of Robert Bosch GmbH's research and development (R&D), including R&D infrastructure, for the period 2012-2016 in a number of areas of clean car technology applications.
The project concerns the promoter’s investments for the construction of a new R&D centre in Renningen, Germany. The new R&D centre is to become the new hub of the Bosch Group’s research and advance engineering activities. This will therefore allow a more efficient use of resources, enhance increased collaboration and integration of different competencies, and result in increased efficiency of research work and projects. The new research campus will implement a sustainable energy and environmental concept.
The project also includes the promoter’s R&D investments, to be carried out in the period 2012-2016, for the development of advanced technology in the fields of power electronics and e-machines for hybrid and electric-vehicle platforms. The R&D investments will be carried out in Germany, in the area of Stuttgart.
The Bank’s services will verify during appraisal whether an Environmental Impact Assessment (EIA) has been required by the competent authority, in conformity with the requirements of the EIA directive (2011/92/EU), as well as potential impact on nature conservation sites.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, nevertheless the Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.