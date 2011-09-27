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BSH ENERGIEEFFIZIENZ F&E

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2011 : 300 000 000 €
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Allemagne : La BEI soutient l’efficacité énergétique dans les foyers

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 15/12/2011
20090357
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BSH Energieeffizienz F&E

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 650 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the expenditures for the promoter’s Research, Development and Innovation programme for the development of energy efficient white goods and small home appliances.

The financing supports the promoter’s market leading research in improved performance, user friendliness, lower energy consumption and lower use of resources (such as water during operation) for a broad range of household goods.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The production of household appliances is not listed in EIA Directive 97/11. Operations under this project essentially concern non-polluting activities, namely research and development. No environmental problems are expected from this project. Compliance with applicable environmental regulations of production plants and operations, including verification if an environmental project evaluation was required to obtain construction and operations permits and if such evaluation included an Environmental Impact Assessment Study will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company to which EU Directives on procurement do not apply. The promoter usually carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is common in the industry.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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