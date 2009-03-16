Advans SA Sicar II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Horus Development Finance
Participation in the capital increase of Advans SA, a microfinance investment company managed by Horus Development Finance. Advans SA’s investment objective is to provide commercial and social returns on microfinance investments in existing and greenfield microfinance institutions (MFIs) located predominately in Africa. The company provides financing in the form of equity in MFIs, as well as debt and guarantees for existing investments. Since its creation in 2005, Advans SA has realised four investments in Cambodia, Cameroon, Ghana and DRC and plans to invest in Asia and Africa, with the ultimate goal of achieving a diversified portfolio of 9 to 10 investments by 2011.
The strategic objectives that will be achieved through this operation are:
- Improved access to financial services for underserved individuals in developing countries through newly created MFIs. The institutions invested by Advans provide savings and loans to economically active individuals and micro and small enterprises.
- Improved entrepreneurship and support to the private sector through MSE loans, local recruitments and training provided by Advans.
This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.
Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.
Not applicable
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.