CPCU EXTENSION CHAUFFAGE URBAIN PARIS

Fiche récapitulative
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain SA
- 1) Building of a 9 km pipeline during the course of construction works on the East tramway in Paris, which will serve the 12th, 19th and 20th districts of the city and its immediate suburbs. This pipeline will render the La Villette plant obsolete as a heat generator and allow its demolition, the return of the site to the City of Paris, and the rezoning of four hectares of land for new housing, business areas, social and cultural amenities and green spaces;
- 2) Increase of the share of renewables in CPCU’s energy mix through the construction of two deep geothermal heat plants in west Paris and in Ivry, south-east of Paris;
- 3) upgrading of two CPCU oil-fired peak demand/emergency heating plants located in Vaugirard and Bercy to 2016 environmental standards by converting to gas, adding fume treatment devices to substantially cut emissions of pollutants (dust, sulphur and nitrogen oxides) or adding safety devices (control command).
To develop district heating in east Paris, increase the share of renewables in the energy mix through the construction of two geothermal heat plants and upgrade oil-fired peak demand/emergency heating plants to 2016 environmental standards.
Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required.
Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.