Pirelli Slatina Tyre Factory II

Fiche récapitulative
The Borrower: Pirelli Tyres Romania SRL
The Promoter: Pirelli & C SPA
The project concerns the increase of production capacity of the Promoter’s existing tyre facility located in Slatina, Romania (about 180 km west of Bucharest), which was developed between 2004 and 2008 and financed by EIB.
The project contributes to the Bank’s priority lending objectives ”Convergence / Convergence Regions”. The project is meant to make Pirelli’s production capacity more competitive and allow it to further benefit from a cost effective production base, close to the markets of Central and Eastern Europe.
The investment for the upgrade and expansion of the existing plant (as expansion of a facility for the manufacture and treatment of elastomer-based products) falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision made by the competent authorities for requesting (or not) and EIA on the basis of the criteria set in Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during the project appraisal.
Procurement is in line with EIB guidelines for private sector projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.