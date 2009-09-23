Renault Tanger-Financement Intermedie

Fiche récapitulative
The project comprises Renault’s investment in a new car manufacturing facility located in the Melloussa Free Economic Zone (30 km from Tanger harbour). The investment includes the design, civil engineering, purchase of equipment and tooling of the new factory, as well as the construction of an administrative building at the Renault terminal at the Tanger Med Harbour. The investment period is 2009-2012.
The project aims at setting up a production facility for new models of the promoter’s low-cost brand, mainly for the European and Eastern Europe markets.
The competent Moroccan authorities required that an EIA be carried out. Since the site was chosen and dedicated to automotive production by TMSA (Tangier Mediterranean Special Agency), the national agency operating the Free Zones in the North of the country, a study of alternative sites could not be conducted by the promoter.
The land where the plant is located, parts of which were previously used for agriculture, was acquired by TMSA and provided to the promoter for the new plant. The process of land acquisition and expropriation of former owners has been performed in accordance with Moroccan law, including public consultations. As part of the expropriation process that was carried out between 2005 and 2008, TMSA ensured that resettlement was kept to a minimum.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directive 2004/18/CE. The procurement procedures followed by the promoter (international and local competitive negotiation procedures) are in the best interest of the project and are acceptable to the Bank.
Because this is an intermediated financing operation, the Bank’s intervention also aims at supporting the local financial institutions committed to the financing of the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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