Poste Italiane Innovazione e Sviluppo

Fiche récapitulative
The EIB project will be defined within the framework of the company’s 2009-2012 capex programme targeting the improvement of the service structure, in order to be better prepared to face rising competition. It comprises research and innovation expenditures to reconfigure the promoter’s IT infrastructure and process/application software, as well as the modernisation of postal offices and logistics centres in Italy’s “Convergence” regions.
Postal services facilitate communication between economic agents in general and tie the virtual world resulting from e-business to the real world, through logistics and final deliveries. As such, postal services are integrators and technical enablers forming the vital link to complement and exploit the benefits of other communication infrastructure of Community interest, such as TENs, telecommunication, etc. Furthermore, the increasing competition in postal services, due to the liberalisation of the sector, requires operators to enhance their efficiency and range of services, through the development of technological solutions as well as process know-how.
Logistics, distribution facilities, and software development activities are not listed in the EIA Directive 97/11/EC. They are considered “non-polluting” as they do not produce polluting materials. The proposed project focuses on the qualitative enhancement of the promoter’s operations, thus largely immaterial aspects, and its environmental impact should therefore be small. Wherever new buildings are to be set up, compliance with local construction requests is required to obtain construction permits, which usually includes an environmental evaluation. Details will be assessed during the project appraisal.
The promoter is a public entity and therefore needs to comply with procurement rules and regulations. This will be verified during the project appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.