OEBB UNTERINNTAL

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Fiche récapitulative
Construction of a 40 km section of 2-track high-speed line on the Brenner railway axis (Berlin-Palermo TEN-T Priority Project No. 1) between Kundl/Radfeld and Baumkirchen in the Lower Inn Valley in Tyrol (Austria).
The project will remove an existing bottleneck on the TEN 1 corridor and allow an increase in rail traffic through the present Brenner Pass route. In addition, the project will reduce operating and maintenance costs, allow travel time savings, improve safety and reduce environmental effects. The general increase in speed, comfort and quality of service will reinforce the attractiveness of rail transport compared to alternative modes, thereby reducing energy consumption and environmental pollution.
The project falls under Annex 1 of the EU Directive 85/337/EEC. Compliance with all applicable EU and national environmental legislation on environment will be verified during appraisal, with particular focus on the following:
- SEA (Strategic Environmental Assessment), in accordance with EU Directive 2001/42
- EIA (Environmental Impact Assessment), in accordance with Directive 85/337/EEC (and following amendments Directive 97/11/EC and 2003/35/E)
- Nature Conservation, in accordance with EU Habitat Directive 92/43/EEC (especially Articles 6, 10 and 12) and EU Birds Directive 74/409/EEC.
The Promoter is subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures. The procurement procedure will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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