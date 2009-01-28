Hungary-Croatia Gas Interconnection

Fiche récapitulative
The promoter is a 100% subsidiary company of a leading integrated oil and gas group in Central and Eastern Europe.
The project concerns consists of 206 km of DN800 natural gas transmission pipeline to be constructed between Városföld and the Croatian-Hungarian border, in order to create bi-directional gas transmission between Hungary and Croatia. The project also includes the construction of two compressor stations, a metering station and a short small diameter branch line. The project will further integrate the EU gas market and provide gas transit capacity from Hungary to Croatia, Bosnia Herzegovina and Italy of up to 7.5 Bcm/year, and in reverse mode gas transit capacity from Croatia to Hungary of up to 5.5 Bcm/year.
The project is designed as a bi-directional interconnection between the Croatian and Hungarian gas grids and will contribute to the overall integration of the EU gas grids. It will provide new gas supply options to Croatia and Bosnia Herzegovina (Russian gas through Ukraine-Hungary, or Caspian gas in case Nabucco and/or Southstream materialise) but will also allow Hungary to diversify its gas supply by importing LNG imported in Croatia at the planned Krk terminal.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC and its amendment. Following the submission of preliminary environmental studies the two regional authorities covering the route of the line both required an EIA. The draft EIS have been prepared and submitted to the regional authorities in May 2009. Public consultations are scheduled for June 2009, and the environmental permits are expected for August 2009.
The promoter is defined as a contracting entity in the sense of Article 2 of the new Utilities Directive 2004/17/EC. The project will be implemented under a turnkey EPC contract that was tendered in line with requirement of Directive 2004/17/EC. The EIA’s will be assessed in detail during appraisal including compliance with EU environmental legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.