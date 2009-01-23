Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ICF EQUIPAMENTS II

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 115 000 000 €
Santé : 14 950 000 €
Éducation : 100 050 000 €
Date(s) de signature
21/09/2009 : 14 950 000 €
21/09/2009 : 100 050 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : la BEI accorde 495 millions d'EUR pour 5 projets en Catalogne

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2009
Statut
Référence
Signé | 21/09/2009
20090123
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ICF Equipaments II

Generalitat de Catalunya

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million.
The estimated total cost of the project is EUR 300 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the new building or expansion of (i) primary, secondary and vocational educational schools, and (ii) primary health care centres spread throughout the Comunidad Autonoma de Catalunya.

The purpose of the project is to improve the supply of educational and health infrastructure and to adapt it to a fast-growing population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the new construction of many small size schools and health facilities; given the size, type and location of the proposed projects, the immediate environmental consequences of the projects are likely to be acceptable. During appraisal the Bank’s services will verify whether any EIA is required and the environmental effects of the project.

All procurement procedures are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement and national legislation, including publication in the OJEU where applicable.

Autres liens
Communiqués associés
Espagne : la BEI accorde 495 millions d'EUR pour 5 projets en Catalogne

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : la BEI accorde 495 millions d'EUR pour 5 projets en Catalogne
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes