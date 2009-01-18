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GIPUZKOA WASTE MANAGEMENT

Signature(s)

Montant
195 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 195 000 000 €
Déchets solides : 195 000 000 €
Date(s) de signature
3/02/2011 : 195 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mai 2009
Statut
Référence
Signé | 03/02/2011
20090118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gipuzkoa Waste Management

Territorio Histórico de Guipuzcoa

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million.
Up to EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of the regional solid waste management system including the construction of waste management facilities for recycling, composting and for waste-to-energy.

Overall, the project aims at minimising the negative effects of the generation and management of the region’s waste on human health and on the environment. In addition, it aims to reduce the use of resources and favour the practical application of the revised Waste Framework Directive 2008/98/EC.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project is expected to improve the waste management situation in the region of Gipuzkoa by meeting the targets set out in the revised Waste Framework Directive, the EU Landfill Directive and Packaging (1994/62/EC) directives which impose mandatory levels of recycling of organics.

The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement laws (Dir 93/38, 2004/17/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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