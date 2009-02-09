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HADERA DESALINATION PLANT EXTENSION

Signature(s)

Montant
25 220 000 €
Pays
Secteur(s)
Israël : 25 220 000 €
Eau, assainissement : 25 220 000 €
Date(s) de signature
11/06/2009 : 25 220 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
9 février 2009
Statut
Référence
Signé | 11/06/2009
20090052
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Hadera Desalination Plant - Extension

H2ID Ltd.
P.O. Box 5016
Hamatechet Street
Hasharon Industrial Park
Kadima, 60920
Israel

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 35 million.
Up to EUR 70 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the extension of the 100 m m3/year Hadera desalination plant currently under construction (and part financed by the EIB) by adding production capacity to deliver an additional 27 m m3/year.

The project’s main benefit is the increase of available potable water in a region with scarce water resources. The project will contribute to fill the existing gap in the country’s water balance, which is driven mainly by increasing demand which has led to an over-exploitation of the aquifers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to the promoter and the State of Israel the environmental aspects of the extension are already covered by the existing Environmental Impact Assessment. During appraisal the Bank will assess this aspect and ensure that the EIA complies with the requirements of Directive 97/11/EC for Annex I projects.

The project will be awarded through a restricted tender procedure, which is in line with the EIB Guide to Procurement and the requirements of Directive 2004/17/EC (if applicable) for this type of works.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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