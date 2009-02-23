Microfinance Enhancement Facility (MEF), a specialised investment fund in Luxembourg, promoted by IFC and KfW in order to enhance liquidity support to microfinance institutions for a limited period of time.

This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.

The key strategic objectives of the operation are:

Liquidity enhancement for commercially viable microfinance institutions (MFIs) that meet rigorous eligibility criteria;

Provision of credit to micro and small enterprises through MFIs targeted by MEF.

As such it is one of a series of EIB operations that are running concurrently in the microfinance sector. These include equity, direct lending and technical assistance to microfinance investment vehicles, banks, microfinance and microinsurance institutions.