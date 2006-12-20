Microcred II

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Fiche récapitulative
Participation in the capital increase of MicroCred. MicroCred is a microfinance investment company sponsored by Planet Finance, an international microfinance group with operations in more than 60 countries. MicroCred’s investment objective is to achieve a commercially acceptable return in the microfinance area, and a social return through the deployment of equity or convertible debt to new microfinance institutions (MFIs) or financial institutions providing financial services to microentrepreneurs in developing countries. Since its creation in 2005, MicroCred has created six microfinance banks and non bank financial institutions in Madagascar, Senegal, Mexico China, Nigeria and Côte d’Ivoire. In the next years, MicroCred intends to grow its portfolio in Africa, the Middle East, China and Latin America with the ultimate goal of 15 investments by 2015.
This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.
The strategic objectives that will be achieved through this operation are:
- Creation of new Greenfield investments in Africa;
- Support of the private sector, both directly and indirectly, by investing through MicroCred in MFIs;
- Provision of credit to micro and small enterprises through MFIs created by MicroCred.
Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the due diligence process in the appraisal of investee companies.
Not applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.