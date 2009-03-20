Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

REGMIFA MICROFINANCE FUND FOR AFRICA

Signature(s)

Montant
11 265 490,05 €
Secteur(s)
Services : 11 265 490,05 €
Date(s) de signature
5/05/2010 : 11 265 490,05 €
Autres liens
Communiqués associés
Soutien de la Banque européenne d’investissement à l'unique fonds de microfinance destiné à l’Afrique – lancement du REGMIFA par des institutions de financement du développement

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 05/05/2010
20090010
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Regmifa Microfinance Fund for Africa

Regional Micro Small and Medium Enterprises (MSME) Investment Fund for Sub-Saharan Africa (REGMIFA) to be incorporated in Mauritius.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 15 million in investment and up to EUR 2 million in TA.
USD 110 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Regional Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Investment Fund for Sub-Saharan Africa (REGMIFA) shall be a specialised investment fund that will be established in Mauritius, promoted by a donor consortium composed of leading Donors/DFIs and IFIs and led by German Financial Cooperation (KfW), in order to enhance long and medium financial needs of local financial intermediaries providing funding to Micro, Small and Medium Entreprises in Sub-Saharan Africa.

This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.

The key strategic objectives of the operation are:

  • Medium to long term debt financing of commercially viable and preferably smaller MSME lending intermediaries in all Sub-Saharan Africa with a particular emphasis on local currency funding;
  • Provision of Technical Assistance to support the growth process of the institutions.

As such it is one of a series of EIB operations that are running concurrently in the microfinance sector. These include equity, direct lending and technical assistance to regulated and non-regulated Microfinance Institutions (MFIs), local banks and other financial institutions which provide financing to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Sub-Saharan Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.

EIB will ensure that the procurement of TA services conforms to the EIB’s standards.

Autres liens
Communiqués associés
Soutien de la Banque européenne d’investissement à l'unique fonds de microfinance destiné à l’Afrique – lancement du REGMIFA par des institutions de financement du développement

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Soutien de la Banque européenne d’investissement à l'unique fonds de microfinance destiné à l’Afrique – lancement du REGMIFA par des institutions de financement du développement
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes