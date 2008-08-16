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RAIFFEISEN BEOGRAD SMES PRIORITY LOANS

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2009 : 14 410 000 €
7/03/2011 : 25 590 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 18/12/2009
20080816
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Raiffeisen Beograd Loan for SMEs
Raiffeisen Banka a.d. Beograd
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line for leasing or Medium and Long Term financing of SME projects, small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and any size industrial investments in the fields of the knowledge economy, energy and environmental protection.

Make available access to long-term funds at affordable interest rates to sectors of economy with least availability of financing – small and medium size enterprise and local authorities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of projects with EU directives.

The final intermediaries will be requested to ensure compliance of projects with relevant national and EU environmental laws, as appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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