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GALICIA MEDIO AMBIENTE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2009 : 150 000 000 €
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Communiqués associés
Espagne : la BEI prête 150 millions d’EUR au gouvernement autonome de Galice à l’appui d’investissements dans le domaine de l’environnement

Fiche récapitulative

Date de publication
23 février 2009
Statut
Référence
Signé | 30/06/2009
20080805
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Galicia Medio Ambiente

Comunidad Autónoma de Galicia

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150 million.
Estimated EUR 360 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in the water supply and wastewater treatment infrastructure in the region of Galicia, Spain. These investments will ensure compliance with EU directives on drinking water and wastewater quality.

The project will contribute to improve the quality and reliability of the drinking water supply systems, and to reduce the pollution load discharged into receiving waters. The project will also strengthen the regional infrastructure and improve the living conditions of the population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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