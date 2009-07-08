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EVN GAS PIPELINES IN LOWER AUSTRIA

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 125 000 000 €
Énergie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
21/06/2010 : 125 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juillet 2009
Statut
Référence
Signé | 21/06/2010
20080773
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Natural Gas Pipelines in Lower Austria
EVN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million.
EUR 250 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of two high pressure natural gas pipeline sections of 120 km and 147 km respectively in the Federal State of Lower Austria.

Replacement and extension of gas transmission pipelines is necessary to maintain and improve the standards of service and safety in the network and to provide for growth in demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to national legislation, the project falls under Annex II requiring the promoter to apply for environmental determination, allowing the competent authority to decide whether an EIA is required. The project consists of 2 separate sections of 120 km (Südschiene) and 147 km (Westschiene) respectively. For the first section, the promoter has submitted an environmental study to the Austrian authorities who have declared that no EIA is required. For the second section, the procedure for environmental determination still has to be completed. The Bank will review environmental issues in line with its guidelines during appraisal.

As a majority state owned utility company, the promoter has confirmed that it will tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EC where appropriate. Detailed procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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