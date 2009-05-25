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ASTURIAS PRESTAMO MARCO

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 300 000 000 €
Éducation : 15 000 000 €
Télécom : 51 480 000 €
Santé : 54 000 000 €
Aménagement urbain : 75 000 000 €
Transports : 104 520 000 €
Date(s) de signature
5/10/2009 : 4 500 000 €
23/11/2010 : 5 000 000 €
18/11/2011 : 5 500 000 €
5/10/2009 : 15 444 000 €
5/10/2009 : 16 200 000 €
23/11/2010 : 17 160 000 €
23/11/2010 : 18 000 000 €
18/11/2011 : 18 876 000 €
18/11/2011 : 19 800 000 €
5/10/2009 : 22 500 000 €
23/11/2010 : 25 000 000 €
18/11/2011 : 27 500 000 €
5/10/2009 : 31 356 000 €
23/11/2010 : 34 840 000 €
18/11/2011 : 38 324 000 €
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Communiqués associés
Espagne : 300 millions d’EUR pour le financement d’investissements publics dans la région

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mai 2009
Statut
Référence
Signé | 05/10/2009
20080763
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Asturias Prestamo Marco
Principado De Asturias
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Estimated EUR 700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a multi-sector framework loan that will finance a 2008-2011 investment programme supporting the implementation of the Agreement for Competitiveness, Employment and Welfare of Asturias of January 2008. The project comprises small and medium-sized investment schemes in transport (urban transport, roads and ports), sanitation and drainage, health, education, ICT, culture and cultural heritage, administration, urban renewal and environment.

The selected investments support the implementation of the ACEBA - Agreement for Competitiveness, Employment and Welfare of Asturias, which is in line with the targets defined at the European, national and regional levels for the convergence regions The Project will also contribute to the balanced development of the region in areas where the European Union has common policies or has defined a common interest, including knowledge economy, protection of the environment and sustainable communities, in accordance and pursuing the objectives established by article 267 of the EC Treaty, particularly its paragraphs (a) and (c).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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