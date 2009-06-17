SANIDAD VALENCIA

Fiche récapitulative
Comunidad Valenciana
The ongoing health development and infrastructure plan of the Autonomous Region of Valencia involves the completion of a number of small health infrastructure investments, as well as a major investment in Valencia General University Hospital over the period between 2009 and 2012. The programme includes:
- The creation of 43 new primary health care centres appropriately located across the Region and the rehabilitation and extension of 18 others;
- The construction of five new small hospitals and the rehabilitation and extension of 11 others;
- The replacement of the Valencia General University Hospital (Hospital La Fe), which is currently being rebuilt on a Greenfield site and expected to be complete in 2010.
Located in a phasing-in region of Spain, the project is eligible under the convergence objective; as a health project, it responds to the Environmental priority objective under “sustainable communities” (health). As a result of the development of Valencia General University Hospital’s clinical education and research role, the project is also expected to respond to the Bank’s Knowledge Economy objective. The proportion of the project attributable to the Knowledge Economy objective will be explored during appraisal.
Health facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.