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CANTABRIA EDUCATION

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 75 000 000 €
Aménagement urbain : 11 250 000 €
Éducation : 63 750 000 €
Date(s) de signature
15/03/2010 : 11 250 000 €
15/03/2010 : 63 750 000 €
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Espagne : 75 millions d’EUR à la Cantabrique pour l’éducation

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 15/03/2010
20080732
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cantabria Education
Gobierno de Cantabria
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 50 million.
Up to EUR 144 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises several investments from pre-university to university education spread throughout the Comunidad de Cantabria, Spain.

Investments include the rehabilitation of the historical buildings of the former Universidad Pontificia de Comillas and their transformation into a teaching and research facility dedicated to the Spanish language, and into the Spanish headquarters of Colegios del Mundo Unido (United World Colleges). Other investments are dedicated to music education, support facilities for University students, new schools for pre-school and primary education and expansion of three schools catering for pre-university education students.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Educational facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether any EIA is required and the environmental effects of the project.

As a public administration entity the promoter is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in the regional’s legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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