DONG Energy Polish Windfarms

Fiche récapitulative
The project will consist of two wind farms with a total capacity of 80 MW to be implemented and operated by the promoter.
Both wind farms will supply electricity to the national transmission grid and thereby contribute to achieve the country’s target of electricity production from renewable energy sources.
The wind farms fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (as amended). In both cases an EIA was deemed to be required by the competent authorities. Comprehensive environmental studies including the assessment of impacts on sites of nature conservation and sensitive habitats were conducted including public consultation. Identified impacts on potential losses of biodiversity, notably impacts on bird migration and bird breeding zones, will be adequately mitigated. Permits have been granted and appropriate mitigation measures including monitoring required.
The promoter is a public undertaking in the sense of the Utilities Directive 2004/17/EU and would thus have to apply public procurement procedures. According to the promoter the projects were fully developed by a private entity and supply/works contracts were awarded prior to the project acquisition by the promoter. Thus, publication of contract notices in EUOJ was not required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.