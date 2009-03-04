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SAFRAN R&D

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2009 : 300 000 000 €
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France : 300 millions d’euros de la BEI à Safran pour une nouvelle génération de moteurs d’avions

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 17/06/2009
20080664
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Safran R&D

Safran S.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
300 millions d’EUR.
600 millions d’EUR.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement de dépenses de programmes de R&D pour développer une nouvelle génération de moteurs d’avions dans le secteur civil.

Le projet contribuera à améliorer la technologie du promoteur dans le domaine des moteurs d’avion, apportant des résultats environnementaux positifs, notamment en termes de diminution des émissions de CO2 et de bruit.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet concerne des investissements dans les activités de la recherche, du développement et de l’innovation qui seront menés dans des installations existantes. Dans l’ensemble, le projet aura un impact environnemental positif, grâce aux réductions substantielles d’émissions nocives et de bruit. Les services de la Banque vérifieront durant l’instruction si le projet est sujet aux directives EIE 85/337/EEC, modifiée par les Directives 97/11/EC et 2003/35/EC, au quel cas une étude d’impact environnemental serait requise.

Les procédures relatives à la passation des marchés devront respecter les directives BEI sur les projets du secteur privé. Les services de la Banque vérifieront les détails durant l’instruction du projet.

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France : 300 millions d’euros de la BEI à Safran pour une nouvelle génération de moteurs d’avions

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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