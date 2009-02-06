Photovoltaic Power Plant Brandenburg

Fiche récapitulative
Private Investors
The project concerns the installation and operation of a 52 – 54 MWp Solar Photovoltaic Plant in the Brandenburg area, eastern Germany. The project area is in a protected area that is also a former military practice area contaminated with explosives and chemicals that require remediation. The project will pay a rental fee that will be used for part-financing the decontamination of the project site. Electricity will be fed into the grid. The PV plants will benefit from a guaranteed feed-in tariff.
The development of renewable energy capacity supports national and European targets for renewable energy and contributes to security of energy supply and to environmental objectives, particularly to fighting climate change. Electricity generation from photovoltaic sources will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of CO2, NOX and SO2.
The project falls under Annexe II of the EIA Directive and is subject to an EIA based on a case-by-case decision by the competent authority. The project is situated in a SPA-Bird Habitat Protected Area. The site is also a contamination hot spot within a former military practice area requiring site remediation. In this case, an EIA and a specific biodiversity assessment study have been conducted and a permit has been granted. Further details, including compensation and mitigation measures required to ensure coherence with the Natura 2000 network, will be verified during appraisal.
Neither the promoter nor the project company are subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its Statute, the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.