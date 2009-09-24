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UPM FOREST PRODUCTS RSFF

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 125 000 000 €
Industrie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2009 : 125 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2009
Statut
Référence
Signé | 29/12/2009
20080634
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UPM Forest Products RSFF
UPM-Kymmene Corporation
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in Research, Development and Innovation (RDI) related to graphic and special paper, as well as label materials and wood products, covering the period from 2009 to 2013, predominantly taking place in UPM’s RDI facilities in Finland and Germany.

The project, which focuses on improving current products and processes as well as developing new business areas, helps promote international competitiveness of the promoter through sustained R&D investment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities. An EIA will not be necessary according to EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC as long as existing facilities are used. The promoter will be required to assure that provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental requirements are complied with. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU Directives on procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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