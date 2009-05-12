Philips Lighting Maseru

Fiche récapitulative
Operation of a manufacturing plant in Lesotho aimed at producing energy saving fluorescent lamps for the Southern African market (including recycling).
To produce energy efficient lamps in order to assist the South-African Government with the role-out of its Energy Demand Side Management Initiative. The project will create 500 jobs, and will be one of the first FDI helping the Lesotho economy to diversify its industrial structure away from the footloose textile industry.
The production activities will be carried in a building rented from the Lesotho National Development Company, for which the competent authority has decided that an EIA is necessary. The owner of the building has prepared a full EIA which is currently under public consultation and of which the bank has received a copy. The promoter has prepared, as requested by the local authorities, an Environmental Management Plan which has already been submitted to the competent authorities. Positive conclusions of the EIA with necessary supporting documentation by the competent Authority and of the EMP remain conditional for disbursement of the loan.
The promoter is a private company operating in a competitive manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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