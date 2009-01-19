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OSMANIYE WIND FARM

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 30 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
8/05/2009 : 30 000 000 €
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Turquie : la BEI apporte 30 millions d'EUR au financement d’un parc éolien dans le sud-est du pays

Fiche récapitulative

Date de publication
19 janvier 2009
Statut
Référence
Signé | 08/05/2009
20080569
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Osmanyie Wind Farm
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A. S.
Acting through its subsidiary, Rotor Elektrik Üretim A.S.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million.
EUR 214 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of a 135 MW wind farm in the province of Osmanyie, in Southern Turkey.

The provision of electricity and the development of Turkey’s renewable energy potential, contributes to the economic development of Turkey. The project will provide electricity to meet rapid demand growth in Turkey using economically viable and sustainable wind resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. Details of the environmental and social assessment procedures, including possible impacts on any sites of nature conservation or cultural importance, will be investigated further by the Bank during appraisal to ensure that the project complies with the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.

The promoter is expected to follow international procurement procedures according to the Bank’s Guide to Procurement, including OJEU publication for the items to be financed by the Bank, if appropriate. Details will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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