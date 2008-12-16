Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EESTI ENERGIA POWER NETWORKS

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
25/05/2009 : 150 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Estonie : la BEI accorde 700 millions d'EUR pour des investissements prioritaires

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2008
Statut
Référence
Signé | 25/05/2009
20080552
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eesti Energia Power Networks

Eesti Energia AS

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
The project cost is estimated to be EUR 410 million, EUR 300 million for distribution and EUR 110 million for transmission.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a 3-year investment programme (2009-2011) aimed at reinforcing and extending the promoter's transmission and distribution electricity networks throughout Estonia.

The main purpose of the project is to cater for demand growth, to improve quality and reliability of electricity supply and to support the connection and the efficient exploitation of renewable generation resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some schemes will fall under Annex I of the EIA Directive while the remainder will fall under ANNEX II, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive.

The promoter is subject to the Public Procurement Act of Estonia that came into force in May 2007 transposing the EU Directives on public procurement.

Autres liens
Communiqués associés
Estonie : la BEI accorde 700 millions d'EUR pour des investissements prioritaires

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Estonie : la BEI accorde 700 millions d'EUR pour des investissements prioritaires
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes