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ENERGIAS DO BRASIL POWER DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 90 000 000 €
Énergie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
19/03/2010 : 45 000 000 €
19/03/2010 : 45 000 000 €
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Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - PT
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Communiqués associés
Brésil : 90 millions d’EUR pour la modernisation de réseaux d’électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
29 décembre 2008
Statut
Référence
Signé | 19/03/2010
20080528
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Energias do Brasil Power Distribution

Energias do Brasil (EDB)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million.
Up to EUR 300 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the multi-annual investments on the electricity distribution networks owned/operated by two subsidiaries of EDB (Bandeirante and Escelsa) with voltage ranging from 138 KV to low tension.

Contributing to i) support of EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment and ii) the economic development of Brazil through improved power supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would primarily come under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC. The Brazilian environmental authorities require a simplified EIA for installations of 69 kV and above. For low and medium voltage installations below 69 kV there are no requirements for EIAs. Public consultation is not a legal requirement but the promoters arrange it for all schemes requiring an EIA. This will include assessment of compliance with applicable national and EU environmental legislation.The environmental impact from the investment programme will primarily be the visual effect of overhead power lines, noise from transformers and some disturbance during construction, which can be mitigated.

Example of an EIA for a 138 kV power line is attached below. Other EIAs for this project are found on these links.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the Bank’s Guide to Procurement including publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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