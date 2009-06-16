PORTUCEL Energy

Fiche récapitulative
Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel
The project comprises the design, construction and operation of four energy facilities -a natural gas CHP, two biomass plants and a steam turbine- at three different pulp and paper production facilities owned by the promoter in Portugal (Setubal, Cacia and Figueira de Foz). All four investments,are located in pulp and paper production sites owned by the promoter. The energy production will be either consumed by the pulp and paper facilities or sold to the public grid. The biomass supply for Cacia and Setubal consists mainly of wood residues coming from forestry operations run by the promoter.
The project’s economic interest is linked to its contribution to EU and national renewable energy and climate change policies, and to increasing energy efficiency (co-generation of power and heat). Further, the project sites of Cacia and Figueira da Foz, accounting for approximately one third of the total investment, are located in convergence regions. The project contributes to the priority energy lending objectives related to renewable energy and energy efficiency.
By virtue of their technical characteristics all the projects fall under Annex II of the EIA Directive, therefore the need for EIA is established by the competent authority according to the criteria set out in the Directive and in the national law. According to national law, EIA is required only for the natural gas CHP in Setubal. The promoter has carried out EIA and the foreseen environmental impacts are limited. Full review of the EIA will be performed by the Bank during appraisal.
The promoter is not bound to public procurement procedures. During the appraisal, the Bank will verify that suitable procurement procedures in line with the Bank’s standards have in any case been adopted.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.