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BELTONE MIDCAP FUND

Signature(s)

Montant
12 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 12 500 000 €
Services : 12 500 000 €
Date(s) de signature
17/12/2008 : 12 500 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2008
Statut
Référence
Signé | 17/12/2008
20080493
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Beltone Midcap Fund - Egypt
Beltone Private Equity and SIGEFI Private Equity
Orient Investment Management S.A., a company formed as a joint partnership between the two sponsors.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Contract amount of up to the USD equivalent of EUR 12.5 million.
EUR 80 million / USD 100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Participation on ENP risk capital of up to the USD equivalent of EUR 12.5 million in Beltone Midcap Fund - Egypt, a multi-sector fund investing in mid-sized companies in Egypt.

Beltone Midcap will target mid-sized companies in Egypt defined as profitable companies with a turnover between USD 5 million and 50 million p.a.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In addition to complying with Egypt’s environmental laws, regulations and policies and, where appropriate, EU legislation (e.g. sensitive sectors, environmental impact assessment), the Fund Manager has agreed to develop environmental guidelines in agreement with its leading investors, namely Beltone Private Equity and the Bank.

N/A (private sector investment).

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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