PROPAPIER - KAPAZITAETSERWEITERUNG

Fiche récapitulative
The transaction is for financing of the expansion and upgrade of the borrower’s production facilities in Eastern Germany and in Poland.
The additional containerboard production capacity in Germany is expected to reduce the company’s need to purchase paper from the Asian markets, thereby also allowing further corrugated board production capacity expansion in Poland. Furthermore, the investments are contributing to further vertical integration of Progroup’s paper/corrugated board business value chain which is expected to have a positive impact on the company’s competitive position and cost structure going forward.
Being located in Eastern Germany and indirectly encouraging the collection and use of waste paper, the project contributes to the EU objectives of supporting convergence regions as well as promoting the sustainable use of natural resources.
The new containerboard production plant (Paper Machine PM2) falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC and requires an EIA. It is also included in the Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning Integrated Pollution Prevention and Control and has to have a permit issued in accordance with this Directive. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives). Corrugating plants are based on a dry process and are not listed in Annex I or II of the EIA Directive.
The promoter is a private company that is not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.