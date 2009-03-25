Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NATURAL GAS NETWORK IN STYRIA

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2009 : 75 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 27/11/2009
20080457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Natural Gas Network in Styria
Energie Steiermark AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million.
EUR 150 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of two high pressure natural gas pipeline connections over a total length of 105 km in the region of Styria, Austria.

The financing of this project will contribute to the Bank's lending priority policy concerning the security and diversification of energy supplies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to the screening by Austrian authorities, the Project falls under Annex II of the EIA Directive. The Bank will further review environmental procedures during appraisal, including mitigation/compensation measures and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).

The promoter has confirmed to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EC where appropriate. Detailed procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes