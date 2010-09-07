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TRAMWAY DU HAVRE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
6/07/2011 : 60 000 000 €
30/03/2012 : 90 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 06/07/2011
20080455
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Le Havre Tramway

Communauté de l’Agglomération Havraise

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million.
EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a first tramway line in Le Havre, which will have 23 stations and a total length of 13.5 km. The Y-shaped route of this line will link the city centre to the Mont-Gaillard and Caucriauville districts, located in the north and east of the city respectively.

This first tramway line aims to increase the number of people visiting the city centre, make travel easier between the east and west of the city and open up new districts, thereby supporting the drive for urban renewal and regeneration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comes under Annex II to the Directive on EIAs. An EIA is not strictly necessary although the works will have to be examined by the competent authorities. In this particular case, an EIA was conducted in compliance with national legislation governing environmental protection and public enquiry procedures. Its findings will be examined during the appraisal.

The promoter must comply with the EU's procurement procedures, including the publication of notices in the OJEU. All contracts exceeding the thresholds set by Community directives will be put out to international tender. Under these conditions, the procurement procedures adopted by the promoter are appropriate for the project and acceptable to the Bank.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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