Warsaw Tramway Project

Signature(s)
Fiche récapitulative
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
The project consists of a set of interventions targeted at modernising and improving the quality of the Warsaw tramway network and services, including some lines extensions and rehabilitation, plus the acquisition of more than 180 new trams, replacing old ones and integrating the existing fleet to serve the new extensions and increase the level of service.
The project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in Warsaw, and should improve the quality of service (in terms of frequency, speed, connections, comfort and reliability) for public transport users, alleviating private cars pressure and the related problems of pollution, thus improving the quality of the urban environment.
Poland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). The project is a multi-scheme investment loan, with medium-sized investments. Rolling stock acquisition falls out of the scope of the EU EIA Directive, while lines extension and rehabilitation fall under Annex II of the same Directive, according to which the need to carry out an EIA is decided on a case by case analysis. Details will be checked at appraisal stage, when the relevant specific information for each scheme is available and analysed.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EEC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. All the details will be checked at appraisal stage.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.