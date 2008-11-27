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MTS MOBILE BROADBAND

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Russie : 115 000 000 €
Télécom : 115 000 000 €
Date(s) de signature
26/06/2009 : 115 000 000 €
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Communiqués associés
Russie : 115 millions d'EUR à l'appui de la modernisation des réseaux de télécommunications mobiles

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2008
Statut
Référence
Signé | 26/06/2009
20080433
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MTS Mobile Broadband
Mobile TeleSystems OJSC (“MTS”)
Contact point: Mr Alexey Kaurov, Director of Corporate Finance
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 115 million.
Approximately EUR 320 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rollout of 3G/UMTS-based mobile broadband services in the Russian Federation. In particular, the project will expand the 3G network’s coverage to 24 – 27 additional cities during 2009, finally reaching about 40 cities.

The project aims to facilitate efficient communications through improved access to Internet, multimedia and telecommunication services, with a view to contributing to increased connectivity and economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located in Europe, it would not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Mobile network deployments have limited residual environmental effects. Further details will be assessed during appraisal.

The Russian mobile market has been liberalised and is composed of several mobile operators. The privately owned promoter is one of the three operators that operate on a national scale. Therefore the promoter is exempted from public procurement procedures. The chosen procedures and their effectiveness will be checked during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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