Fiche récapitulative
Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd (IFFCO)
Jordan Phosphate Mines Company Ltd (JPMC)
The Jordan India Fertilizer Company project involves the development, construction and operation of a phosphoric acid complex with a capacity of 475,000 tonnes/year. The greater part of its production is expected to be sold to the Indian joint venture partner, IFFCO, for fertiliser production in India. The project site is located at the Eshidiya mine site, some 200 km north-east of Aqaba, the export port of Jordan.
The project will add value to a cheap domestic raw material, while creating direct permanent jobs. There will be further positive effects resulting from the related development and use of support infrastructure and through export revenues. The project will have a positive impact on economic activity in the host country, supporting the objectives of the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP).
The project is classified as basic chemical industry and, if located in the EU, would fall under Annex I of the Directive 97/11 amended 2003/35. An ESIA has been determined.
The promoter is a private company operating on a free world market for fertilizers, and is thus not covered by EU Directives on Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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