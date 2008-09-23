Athens Metro C

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Fiche récapitulative
Construction of extensions of the Athens metro system, including the upgrading of existing fleet, signalling and control systems, parking facilities in Greece.
The Project consists of the design, construction and commissioning of the Extension of Line 3 to Piraeus region plus some other interventions on the network, including the master plan for the future development, the realisation of new park & ride facilities at the metro stations, the supply and installation of supporting ITS technologies for the metro management as well as the monitoring and the acquisition of 12 fully automated metro trains.
Metro Projects fall under Annex II of Directive 85/337/Ec as amended and therefore competent authorities decide on a case by case analysis if a full EIA has to be carried out or not. At present stage, no detailed information is available, so this will be accordingly reviewed during the project’s appraisal.
Attiko Metro follows the EU procurement Directives (2004/17/EC and 2004/18/EC), including publication in the EU Official Journal. All contracts over the relevant EC Directive thresholds have been, or will be, put out to international tendering with publication of notices in the EU-OJ.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.