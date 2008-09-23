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ATHENS METRO C

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
1/02/2013 : 200 000 000 €
28/12/2011 : 250 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2008
Statut
Référence
Signé | 28/12/2011
20080381
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Athens Metro C
Public
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 550 million.
EUR 1100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of extensions of the Athens metro system, including the upgrading of existing fleet, signalling and control systems, parking facilities in Greece.

The Project consists of the design, construction and commissioning of the Extension of Line 3 to Piraeus region plus some other interventions on the network, including the master plan for the future development, the realisation of new park & ride facilities at the metro stations, the supply and installation of supporting ITS technologies for the metro management as well as the monitoring and the acquisition of 12 fully automated metro trains.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Metro Projects fall under Annex II of Directive 85/337/Ec as amended and therefore competent authorities decide on a case by case analysis if a full EIA has to be carried out or not.  At present stage, no detailed information is available, so this will be accordingly reviewed during the project’s appraisal. 

Attiko Metro follows the EU procurement Directives (2004/17/EC and 2004/18/EC), including publication in the EU Official Journal.  All contracts over the relevant EC Directive thresholds have been, or will be, put out to international tendering with publication of notices in the EU-OJ.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Un tour du monde en métro, avec la BEI
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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