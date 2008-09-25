NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III

Signature(s)
Fiche récapitulative
SONIBANK,
Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger),
Bank of Africa Niger (BOA)
Credit line for SONIBANK, BIA Niger and BOA Niger for granting loans to small and medium-sized enterprises.
To increase the intermediaries’ access to medium and long-term resources in order to promote the financing – in the form of loans – of capital projects undertaken by small and medium-sized enterprises and thus help to improve the competitiveness and growth of the private sector in Niger.
The environmental impact of each of the capital projects supported via the credit lines will be assessed by the intermediaries on the basis of instructions issued by the Bank, which will check that the projects comply with the environmental standards normally applied by it.
The equipment, services and works under the supported projects will be selected in accordance with appropriate procedures – international or national invitations to tender or consultations – in the light of the characteristics of the projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.