ENI Raffinazione

Fiche récapitulative
ENI S.p.A.
Construction and operation of new oil processing units within existing refineries at Sannazzaro de' Burgondi (Region of Lombardia) and Taranto (Region of Puglia). The project will convert heavy and sulfurous oil products into low sulfur containing middle distillates such as aviation fuel and diesel, both products of which Italy and Europe as a whole are in deficit.
The increased production of cleaner transport fuels replacing more polluting heavy oil products is in line with European policy and directives to improve fuel specifications, leading to reduced tailpipe emissions and improved fuel economy of vehicles. Part of the project – the upgrade at Taranto’s refinery – is located in a convergence region. The project is thus eligible under article 267 a) Economic and Social Cohesion, and 267 c) Common Environment Policy. The financing of this project would contribute to the Bank’s priority lending objectives in support of environmental protection.
The project concerns the upgrading of existing refineries to improve competitiveness and to convert heavy oil products to high quality fuels as required under European standards. It falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 85/337/EC and its amendments. Due to its technical characteristics and potential impacts on the environment EIAs are required by the environmental authorities in line with the provisions of the directive. Such EIAs have been conducted and approved by Italian authorities.
The project is a private sector operation not subject to EU public procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.