SNIM - GUELB II IRON ORE

Signature(s)
Fiche récapitulative
Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM)
Construction of a new iron ore enrichment plant with a capacity of 4m t/year, extension of an existing mine and modernisation and extension of the ancillary facilities.
The project will enable SNIM to increase its iron ore concentrate production capacity, thereby helping it to consolidate its position on the world market.
An environmental and social impact assessment and a number of supplementary studies were conducted. The key impacts were properly identified and addressed. These concern water supply, air quality and the health of workers. Mitigating measures are set out in the respective management plans. The project's residual impact is therefore considered acceptable by the Bank.
Operating on the highly competitive global iron ore market, SNIM is subject to private sector procurement rules. The promoter applies procedures that comply with the Bank’s Guide to Procurement and are considered to be satisfactory by the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.